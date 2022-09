Le grand Débat économique - "Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?", en direct de Suarlée, ce 28 septembre

85 % des métiers qui seront exercés en 2030 n’existent pas encore aujourd’hui. Comment s’y préparer ? Quelles formations faut-il d’urgence mettre sur pied ? Quels défis la robotisation et l’intelligence artificielle posent-elles en termes de formation et de ressources humaines pour les entreprises ? Quelles opportunités ? Quelles compétences et quels métiers dans la Wallonie de demain ?

Ces questions sont au cœur du "grand Débat Économique" que vous propose Eddy Caekelberghs, ce mercredi 28 septembre de 19h08 à 20h sur La Première, en direct du Business Village Ecolys à Suarlée (près de Namur).

Les participants au débat :

Nicolas Hazard , Président-fondateur de Inco (société d'investissements solidaire et durable active dans le monde), auteur du livre Qu’est-ce qu’on va faire de toi ?

Willy Borsus , Vice-président de la Wallonie , Ministre de l’Économie, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’IFAPME et des Centres de compétence

Annick Castiaux , Rectrice de l’ UNamur et co-autrice de l’étude SCES " Analyse prospective sur le développement et les besoins en compétences pour l’industrie 4.0 "

Kevin Tillier , CEO et co-fondateur de Myskillcamp, une start-up wallonne basée à Tournai, active dans l'e-learning et l'offre de formations à distance pour les entreprises

Un débat animé par Eddy Caekelberghs, journaliste à La Première, et Christophe De Caevel, journaliste à Trends-Tendances.

