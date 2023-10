Le grand cinéaste iranien Dariush Mehrjui et son épouse poignardés à mort

Le réalisateur iranien Dariush Mehrjui a été tué à coups de couteau samedi soir avec son épouse à leur domicile près de Téhéran, après une longue carrière qui a contribué à la reconnaissance du cinéma iranien à l’international.

Les circonstances de ce double meurtre restaient mystérieuses dimanche en fin de journée, les autorités iraniennes n’ayant fait état d’aucune arrestation.

Dariush Mehrjui, qui avait 83 ans, est considéré comme l’un des plus grands représentants du cinéma iranien pour avoir été réalisateur, producteur et scénariste durant six décennies au cours desquelles il a été confronté à la censure avant et après la révolution islamique de 1979.

Il a notamment réalisé en 1969 La vache, l’un des premiers films de la nouvelle vague du cinéma de son pays et récompensé par le prix du jury à la Mostra de Venise en 1971.

Son épouse Vahideh Mohammadifar, qui avait 54 ans, était également scénariste et scénographe.

Le couple a été "tué par de multiples coups de couteau au cou", a annoncé le chef de la justice de la province d’Alborz, à l’ouest de Téhéran, Hossein Fazeli-Harikandi.

Il a expliqué que le cinéaste avait envoyé vers 21 heures un message à sa fille Mona pour l’inviter à dîner à leur domicile à Karaj, une grande ville à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Lorsqu’elle est arrivée une heure et demie plus tard, elle a découvert les corps de ses parents avec des blessures mortelles au cou.

La police a annoncé n’avoir trouvé aucune trace d’effraction dans la maison mais "des indices ont été trouvés qui sont probablement liés au meurtrier".

Le ministre de la Culture, Mohammad-Mehdi Esmaïli, a déclaré avoir demandé "des éclaircissements sur les circonstances de cet incident triste et douloureux".