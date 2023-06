Le Grand Chelem calendaire, l’or olympique et le record de titres : les trois derniers travaux de Novak Djokovic

S’il détient le record de victoires au Masters avec Roger Federer, ayant tous les deux remporté le tournoi à six reprises, Djokovic aura encore quelques opportunités pour s’emparer seul de cette marque. Mais la marque légendaire qui le ferait encore plus entrer dans la légende est plutôt celle liée au nombre de titres. Avec 94 trophées remportés, il vient de rejoindre Ivan Lendl à la troisième marche du podium, derrière les 103 titres de Federer mais surtout les 109 de Jimmy Connors. Il lui manque donc 15 titres pour détenir également ce record-là.

Depuis le retour à la normale du calendrier après la crise sanitaire, Djokovic en a remporté 13 en deux ans et demi dont cinq lors des deux dernières saisons. En partant de cette base-là, il faudrait qu’il continue à jouer encore trois ans à un haut niveau pour atteindre cette barre de 109. S’il a manqué quelques grands rendez-vous dernièrement à cause de son statut de non-vacciné tels que l’Australian Open et l’US Open l’an dernier, il a compensé en disputant des tournois de moindre importance à la place qu’il a remportés comme ceux de Tel Aviv et d’Astana. S’il pourra retourner à New-York cet été et faire sa préparation américaine, cela ne voudra donc pas forcément dire que ce sont des opportunités supplémentaires par rapport au passé mais plutôt des opportunités différentes.

Dans cette quête, Djokovic devra surtout en faire un objectif pour que cela puisse être possible. Désormais habitué à tout miser sur les Grands Chelem, il ne devrait pas changer de fusil d’épaule d’ici à la fin de l’année et la perspective des JO l’an prochain rentre dans une même optique. Si ce record ne semble pas impossible pour lui, c’est peut-être le plus difficile à envisager.