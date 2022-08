Le grand carnaval de Dinant comme thème de la 40e Régate de baignoires

"C’est un thème qui restreint un peu les déguisements mais qui a aussi pour but d’éveiller l’imagination des participants", poursuit Julien Dolhet.

Pour cette 40e édition, les organisateurs ont notamment prévu un défilé depuis la Place Patenier, dès 15h00. "Des Gilles de Trivières (La Louvière) seront présents pour l’occasion. On a aussi prévu de faire défiler ceux qui participeront à la Régate, sans leur embarcation, le long de la Croisette jusqu’au point de départ de la course."

Sur cette Croisette se trouve par ailleurs, depuis le 16 juillet, une exposition sur les 39 précédentes Régates. "On a des photos, des articles de presse, des QR Code renvoyant vers des vidéos, etc., sur six structures métalliques. À l’époque, il y avait vraiment de très belles baignoires : des F1, des hélicoptères… il y a eu une forme de lassitude ces dernières années", ajoute Julien Dolhet.

On veut redonner aux participants l’envie de se démarquer.

À quelques jours de l’événement, une trentaine d’équipes sont déjà inscrites, mais les pré-inscriptions ne sont pas obligatoires. Quinze baignoires en kit seront par ailleurs mises à disposition du public, qui pourra construire de manière totalement improvisée une baignoire et parcourir le kilomètre sur la Meuse. Les organisateurs espèrent arriver à quarante équipes pour cette 40e édition.