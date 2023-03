Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était de passage récemment à Bruxelles, après Londres et Paris ! Son objectif ? Obtenir plus d’aide militaire pour son pays dans la guerre qui l’oppose à la Russie. James Deano s’est donc rendu au Parlement européen pour rencontre le président du pays en guerre et la ministre de la Défense belge, Ludivine Dedonder. Volodymyr Zelensky a-t-il pu compter sur le soutien matériel de la Belgique ? Réponse en duplex !