Même si les prix de l’énergie sont en train de baisser ces derniers jours, les factures d’acompte et de régularisation restent sérieusement salées ! La situation est catastrophique pour de nombreux ménages et commerçants. Raison pour laquelle Jérôme de Warzée a essayé d'obtenir des explications auprès du fournisseur Engie. C'est Gabegie, Toujoursplus et Vampiris qui ont tenté d'éclaircir la situation sur le plateau du Grand Cactus, mais c'est un dossier très compliqué...