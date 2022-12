Le Grand Cactus : Thibaut Courtois et Roberto Martinez reviennent sur le parcours des Diables à la Coupe du Monde

Les Diables Rouges ont été éliminés dès le premier tour de cette Coupe du monde au Qatar, après avoir marqué un seul but en trois matchs. Que vont-ils devenir, ces diables ? C’est ce que Jérôme de Warzée tente de savoir avec deux invités exceptionnels, celui qui se sera battu comme un lion jusqu’au bout pour défendre le but de notre pays, en vain, Thibaut Courtois et qui a annoncé qu’il quittait son poste à la fédération, Roberto Martinez !