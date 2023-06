On ne le présente plus : notre Fabrizio national a une fois de plus séduit le public du Grand Cactus. Ce soir, il nous a fait l’honneur de quitter sa région natale pour se rendre pour la toute première fois à Bruxelles.

C’est sur la scène mythique de Forest National qu’il nous a présenté quelques statistiques de sa célèbre séquence "Le saviez-vous ?", avant d’enchaîner avec des anecdotes sur sa vie privée. Il nous réserve également une belle surprise pour cette soirée événement : son mariage !

Un extrait hilarant que l’on vous propose de revoir ci-dessus.