Le Grand Cactus : Stacy et Fabrizio se disent ‘oui’ sur la scène de Forest National

Un mariage entre Fabrizio et Stacy, Jérôme De Warzée déguisé en Cardinal et David Jeanmotte dans la peau d'un enfant de chœur... Y avait-il un meilleur scénario pour clôturer cet incroyable spectacle du Grand Cactus à Forest National ? Au vu des nombreux fous rires durant cette séquence, la réponse est évidemment non !