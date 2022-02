Le Grand Cactus soutient les sinistrés des inondations en leur consacrant les places de l’enregistrement du 23 mars

Suite aux dramatiques évènements qui ont touché une partie du pays, en juillet dernier, la RTBF a lancé le projet TRAIT d’UNION, qui s’étendra jusqu’à la fin de l’année 2022.

Cette démarche a pour but de soutenir les communes les plus touchées par les inondations de cet été en proposant, à leurs habitants, des moments d’évasion, de détente, et même de rire, loin des tracas qui sont encore les leurs aujourd’hui.

La RTBF apporte donc, concrètement son soutien, par différents biais, notamment en médiatisant et en soutenant les initiatives locales, en travaillant avec les associations, mais aussi, en mettant en avant les 10 communes les plus touchées dans les productions du service public, et principalement les productions liégeoises.

C’est pourquoi, étant enregistré dans le Studio 41 de Mediarives, à Liège, le Grand Cactus a décidé de consacrer l’entièreté des places de l’enregistrement du mercredi 23 mars, aux habitants de Chaudfontaine, Esneux, Liege, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz, Verviers, et d’Eupen, et leur proposer une expérience positive, assez inédite, dans la bonne humeur, (voire la déconne) et la bienveillance.

Cet enregistrement ne sera donc pas accessible à la vente sur le site habituel, mais l’émission sera diffusée sur Tipik en Tv et sur Auvio, le jeudi 24 mars, à 20h35.