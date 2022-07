Le Grand Cactus se met en mode été, ce jeudi 28 juillet, sur Tipik !

Cet été, l’équipe du Grand Cactus se met en mode tongs, chemise hawaïenne, et lunettes de soleil pour vous concocter un best-of qui sent bon le soleil !

Au programme, "le moins pire" de la saison 7 avec vos séquences préférées, les duplex les plus délirants, et les invités qui ont marqué l’émission. Retrouvez Yves Van Laethem et Franck Vandenbroucke, Raymond Devos, Charles Ingalls et Jean-Marc Nollet, les trois chroniqueurs parodiés, Richard Clayderman, Kiki Candeloro, Rocco Siffredi et Joe Biden, ou encore Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Cyril Hanouna, Mireille Mathieu et Arno, Vingtkikilomètre, Jean-Claude Van Damme, et les héros de Dirty Dancing.

Les comédiens vous souhaiteront également de bonnes vacances, à leur manière, depuis les quatre coins du monde (du studio).

Sans oublier les moments off, et les scènes coupées au montage, que vous n’avez jamais vus à l’antenne !

Une émission "caliente" et rythmée, grâce à la performance des danseurs de la "Dance Attitud School" !

Aloha, cocotiers et palmiers, Le Grand Cactus et son best-of de l’été, ce jeudi 28 juillet, à 20h35 sur Tipik !