Le Grand Cactus : Sandra Kim est l’invitée d’honneur de la prochaine émission

Véritable icône belge, Sandra Kim a gagné le Concours Eurovision de la chanson en 1986 pour la Belgique. Elle détient le record de la plus jeune gagnante de l’Eurovision car elle n’avait que 13 ans à l’époque. En 1990, le règlement de l’Eurovision a changé pour imposer un âge minimum de 16 ans. De ce fait, elle reste la plus jeune gagnante du concours et la seule belge a l’avoir remporté. Elle est aussi l’interprète originale du générique du célèbre dessin animé "Il était une fois… La Vie". Après plusieurs passages remarqués au cinéma, elle a fait partie pendant deux saisons du jury de l’émission Pour la gloire sur la RTBF. En 1990, Sandra Kim a chanté devant le roi Baudouin à l’occasion des fêtes organisées pour son 60e anniversaire et le 40e anniversaire de son règne.

Depuis plus de 35 ans, Sandra Kim est très présente dans les médias belges. Récemment, elle s’est faite remarquée en remportant la première saison de Mask Singer sur la chaîne flamande VTM. Elle sera prochainement invitée parmi le jury de la première saison de Drag Race Belgique.

Avec sons sens de l'humour légendaire et sa bonne humeur, Sandra Kim va honorer le plateau du Grand Cactus de sa présence !