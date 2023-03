Le Grand Cactus : revivez le magnifique hommage à Johnny Hallyday de Sandra Kim et Fabian Le Castel

Après Salvatore Adamo, Jean-Michel Saive, ou encore Alex Germys, la chanteuse Sandra Kim était l’invitée du Grand Cactus ce jeudi 2 mars sur Tipik. Véritable icône belge, Sandra Kim a gagné le Concours Eurovision de la chanson en 1986 pour la Belgique. Elle détient le record de la plus jeune gagnante de l’Eurovision car elle n’avait que 13 ans à l’époque. En 1990, le règlement de l’Eurovision a changé pour imposer un âge minimum de 16 ans. De ce fait, elle reste la plus jeune gagnante du concours et la seule belge a l’avoir remporté.

Depuis plus de 35 ans, Sandra Kim est très présente dans les médias belges. Récemment, elle s’est faite remarquer en remportant la première saison de Mask Singer sur la chaîne flamande VTM. Elle sera prochainement invitée parmi le jury de la première saison de Drag Race Belgique.

Avec sons sens de l’humour légendaire et sa bonne humeur, Sandra Kim a honoré le plateau du Grand Cactus de sa présence et avait même réservé une surprise au public. Elle a décidé d’interpréter "Requiem pour un fou" de Johnny Hallyday aux côtés de Fabian Le Castel.