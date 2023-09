On fait un petit détour au supermarché avec Kikiscanne ! C'est la reprise du travail pour notre caissière préférée. Et cette rentrée ne semble pas de tout repos... Entre des clients distraits, un patron qui veut instaurer une nouvelle façon d'attirer les clients grâce à son DJ set, Kikiscanne s'adapte à tout et continue même de faire des petites blagues.

"Glande Surface", c'est la séquence avec Kikiscanne dans le Grand Cactus !