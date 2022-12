Le Grand Cactus : quelles sont les dates d’enregistrements en 2023 ?

En plus des enregistrements dans les studios liégeois, le Grand Cactus se produira également à Forest National en 2023 ! Après 8 saisons plus délirantes les unes que les autres, l’équipe du Grand Cactus s’exporte sur la mythique scène bruxelloise, pour un spectacle inédit le 6 mai prochain avec toute l’équipe et des invités surprises, qui rendront ce spectacle encore un peu plus unique !

La billetterie est dès à présent ouverte. N’hésitez pas à réserver vos places via le site officiel de ticketmaster !