Le Grand Cactus : Patrick Sébastien et Sarah Schwab sont les invités de la prochaine émission

C’est LA nouvelle star de l’imitation ! Sarah Schwab est chanteuse, musicienne et imitatrice. Ancienne candidate de The Voice Kids et The Voice : la plus belle voix en France, c’est sur les réseaux sociaux qu’elle a été révélée pour ses talents d’imitations. Cumulant les millions de vues sur TikTok, la jeune chanteuse honorera le Grand Cactus de sa présence en participant à un sketch de l’émission d’humour de la RTBF.