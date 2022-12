Le Grand Cactus : Mariah Carey dévoile les secrets de son tube "All I want for Christmas.."

Le réveillon de Noël approche à grand pas, et que serait cette soirée magique sans une bonne playlist de chansons de Noël ? Et parmi celles-ci, le tube des tubes qui revient systématiquement en tête des classements dès que décembre frappe à nos portes. Cauchemar pour les uns, réjouissance pour les autres, "All I want for Christmas is you" est de loin LA chanson de Noël par excellence de ces dernières années. La diva capricieuse Mariah Carey est l'invitée du Grand Cactus. Elle n'est pas venue seule, puisque George Michal du groupe Wham! et Tino Rossi à qui l'ont doit "Petit papa Noël" l'ont accompagnée.