Le Grand Cactus : le meilleur des répétitions condensé dans "Previously"

Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait une répétition du Grand Cactus ? Nous vous offrons la possibilité de vous immiscer dans les coulisses grâce à "Previously", une séquence qui reprend les moments les plus improbables de ces répétitions.

Dans ce nouvel épisode, vous pourrez entendre les prouesses vocales de nos animateurs, constater les aléas causés par les costumes et la mise en scène qui ne sont pas encore au point ; et même lire quelques messages cachés échangés entre Adrien et Marie, la productrice de l'émission.