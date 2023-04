Suite à la fuite de documents confidentiels aux USA, de plus en plus de personnes et entreprises tentent de protéger leurs serveurs informatiques des hackers. Mais comment faut-il s’y prendre ?

Kikilobyte, membre de la confrérie des hackers wallons "Wallonymous", est notre invité. Il va nous prouver que nous ne sommes pas assez vigilants et va pirater en direct des systèmes tels que Auvio, mais aussi les comptes privés de nos animateurs et d'Alex Vizorek.

Si vous avez besoin de quelques conseils pour minimiser les risques de piratage, vous êtes au bon endroit !