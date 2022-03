Le Grand Cactus, la seule énergie qui ne flambe que vos zygomatiques !

Le Grand Cactus est de retour ce jeudi 24 mars ! Au programme, l’arrivée de millions de réfugiés ukrainiens en Belgique, la flambée des prix de l’énergie, et le nouvel album "Forever Love" de Richard Clayderman !

Depuis le début du conflit armé en Ukraine, des milliers de victimes ont perdu la vie, et près de 3 millions de réfugiés ont fui leur pays. Certains d’entre eux ont atteint la Belgique pour espérer y trouver la sécurité. Comment a-t-on pu en arriver là ? Pour tenter d’enrayer cette spirale infernale, le Grand Cactus a fait appel à un médiateur de renom, dont vous découvrirez l’identité durant l’émission. Il essayera de comprendre le mode de pensée, du Président russe, Vladimir Poutine.

La guerre en Ukraine a aussi accéléré la flambée des prix de l’énergie. Gaz, mazout, électricité, ces ressources sont aujourd’hui devenues un luxe ! Sans parler du pain et d’autres produits alimentaires. Pour répondre aux inquiétudes de nombreux Belges, le coprésident d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, prodiguera ses conseils 100% verts, pour consommer moins, et mieux !

James Deano vous parlera de la soirée caritative "Energie Music Awards", un gala de collecte de fonds qui réunira de grands artistes qui chanteront leurs plus grands tubes consacrés aux prix de l’énergie…

À l’occasion de la sortie de son nouvel album "Forever Love", la star internationale, aux plus de cent millions de disques vendus, Richard Clayderman, sera l’invité de marque du Grand Cactus. A 67 ans, le maestro du piano reviendra sur son immense carrière, et composera même une ballade inédite en plateau…

Retrouvez aussi les "©actus en vrac", la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier, le "Micro-terroir" énergisant de Freddy Tougaux, et le magazine "Enquêtes Intimes", avec, en invité guest, Renaud Rutten. Le comédien et humoriste liégeois s’est glissé dans la peau de Pierluigi, atteint d’arbitrophilie. Ça va siffler !

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 24 mars dès 20h35 sur Tipik !