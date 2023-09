Margot Roboufti et Ryan Gosselies nous font l’honneur d’être sur le plateau du Grand Cactus ce soir. Victime du succès de Barbie, le couple liégeois et devenu accro aux personnages principaux du film, au point où ils ont tout fait pour ressembler à eux… Entre chirurgie et changement de mode de vie, notre Barbie et Ken belge se confient en exclusivité sur la tournure qu’a prise leur vie depuis cette prise de décision radicale.