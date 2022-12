Le Grand Cactus : Jean-Michel Saive est le prochain invité de l’émission !

C’est une nouveauté de cette saison. En remplacement de Thierry Luthers, chroniqueur parti à la pension, le Grand Cactus a décidé d’inviter une personnalité différente lors de chaque émission. Après Yves Van Laethem, BJ Scott, Jean-Luc Fonck et Stephan Streker, c'est Jean-Michel Saive qui a accepté de se prêter au jeu ! Le pongiste et Président du Comité Olympique et Interfédéral Belge sera présent lors de l'émission diffusée ce jeudi 22 décembre sur Tipik.