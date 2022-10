Le Grand Cactus : Jean-Luc Fonck est le prochain guest de l’émission !

C’est en 1975, au sein de son groupe STTELLLA que Jean-Luc Fonck monte sur le devant de la scène. Après des tournées en Europe et au Canada, il marque rapidement le paysage médiatique belge grâce à sa personnalité et son humour décalé. Il a notamment publié plusieurs livres dont les célèbres "Histoires à délire debout" aux éditions Casterman. Le chanteur et écrivain s’est aussi prêté au jeu de la comédie en jouant dans les films Madame Edouard (2004) et Jacques a vu (2014).