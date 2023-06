James Deano reçoit le premier candidat : il s’agit d’Adrien Devyver. Qui de mieux que le présentateur du Grand Cactus pourrait présenter le spectacle à la place de Jérôme de Warzée ? Pourtant, James n’est pas convaincu par "le Michel Cymes du BW… Il décide donc faire appel à une deuxième candidate potentielle : Sara De Paduwa ! Elle est motivée et disponible pour assurer le show, et surtout, de lancer son opération "Sara for life" : opération qui vient en aide aux présentateurs en difficulté ! Et tout ça, avec "petit cœur avec les mains" bien sûr !