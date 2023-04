C’est une de passions préférées de notre carolo préféré : faire découvrir Charleroi, sa ville de cœur ! Quand il a appris que c’était rémunéré, Fabrizio n’a pas hésité une seule seconde à jouer le guide touristique et permettre de découvrir certains lieux du Pays Noir, on peut le dire, peu connus du grand public. Découvrez cette visite guidée, sous un temps radieux, remplie de raffinement et d’élégance comme toujours avec notre carolo national préféré !