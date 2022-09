Le Grand Cactus : Fabrizio vous emmène dans les travaux et au marché de Charleroi !

Depuis qu’il est venu témoigner sur le plateau du Grand Cactus, il a mis tout le monde d’accord. Fabrizio, le célèbre arnaqueur de Tinder et candidat de "Mariés au premier regard" ne cesse de vous surprendre. Cette semaine, il vous emmène dans les travaux colossaux de la ville de Charleroi et au sein de son célèbre marché. Découvrez sa séquence très authentique qui va parler au carolos et autres habitants de Wallonie.