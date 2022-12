Le Grand Cactus : Fabrizio le carolo se lance dans l’ASMR

Lors de chaque Grand Cactus, Fabrizio le célèbre carolo et arnaqueur de Tinder vous fait découvrir ses passions. Après vous avoir fait découvrir sa magnifique ville natale qu’est Charleroi et sa voiture tunée, il nous présente aujourd’hui une autre de ses passions : l’ASMR. C’est une tendance qui cartonne depuis plusieurs années sur Youtube et les autres réseaux sociaux. Grâce à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif, ces youtubeurs sont censés nous donner une sensation agréable de picotements ou de frissons au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps.