Après la découverte du Japon, c’est à la côte belge que Fabrizio a décidé de débarquer. C’est plus fort que lui, il doit comparer cet endroit à sa ville de cœur, Charleroi. A la mer du Nord, le temps est radieux et tout est propre...Loin de sa ville, il ne perd pas pour autant son objectif principal : la chasse à la coumère ! Et quoi de mieux que de sillonner la ville en cuistax pour en repérer ? Notre carolo préféré est, d’ailleurs, rejoint par un moniteur d’auto-école connu…