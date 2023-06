Le Grand Cactus : découvrez le bêtisier de la saison 8

Dans le best-of spécial vacances du Grand Cactus, vous pouvez retrouver tous les meilleurs moments de la saison 8. Rien que pour vous, on a compilé les moments "off" de cette saison dans la séquence "BONUS" avec tout ce que vous n’avez pas vu à l’antenne ! Avec au programme de cette séquence : les bafouilles de James Deano, les trous de mémoire de Kody, le fou rire d’Isabelle Hauben, l’incroyable accent anglais de David Jeanmotte, les bugs techniques… Et beaucoup d’autres !

