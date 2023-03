Le Grand Cactus : découvrez le bêtisier de Fabrizio !

On adore notre Fabrizio national, le célèbre carolo et arnaqueur de Tinder ! Mais tout le monde s’est déjà demandé : "Comment fait Damien Gillard pour ne pas craquer et partir en fou rire ?". La réponse est simple : c’est qu’il le fait et beaucoup même ! Avec ses partenaires de jeu Jérôme de Warzée, Tamara Payne, David Jeanmotte ou même solo, difficile de résister et de ne pas craquer.

Dans cette séquence bêtisier de Fabrizio, découvrez toutes les scènes de bafouilles et de fous rires coupées au montage !