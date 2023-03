Le Grand Cactus : Christophe Willem est l'invité d'honneur de la prochaine émission

L'artiste français, Christophe Willem, sera présent aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte lors de la prochaine émission du Grand Cactus ce jeudi 6 avril sur Tipik.

L'ancien coach de The Voice Belgique continue sa tournée dans toute la France et fera un passage en Belgique le 23 juillet aux Francofolies de Spa et le 18 novembre à Forest National. Malgré un planning très chargé, Christophe Willem nous fait le plaisir d'être sur le plateau du Grand Cactus.