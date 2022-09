Le Grand Cactus : BJ Scott prendra place aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte !

Née en Alabama, BJ Scott a débarqué en Belgique dans les années 80 et a directement marqué le public grâce à sa voix exceptionnelle et ses titres comme "Glory" ou "Jean Baltazaarrr" en duo avec le regretté Arno. Depuis, l’artiste américaine au grand cœur a produit 9 albums et a multiplié les collaborations avec de nombreux artistes tels que Maurane, Niagara, Francis Cabrel, Loïc Nottet, Typh Barrow, ou Bernard Lavilliers. Depuis 2011, elle est l’une des coachs emblématiques de The Voice Belgique. Son accent country et ses phrases désormais cultes l’ont hissée au rang de coach préférée de l’émission. Beverly Jo Scott est une show-woman hors norme et compte bien mettre l’ambiance sur le plateau du Grand Cactus !