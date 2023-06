Le Grand Cactus à Forest National : les coulisses du show

Pendant les trois mois qui ont précédé le spectacle, une équipe a suivi Jérôme et les comédiens du Grand Cactus dans les préparatifs de ce show exceptionnel ! Les premières visites techniques à Forest National, l'écriture du spectacle, la création des décors et des costumes, les répétitions à Liège dans le studio de The Voice...

Ils ont suivi l’équipe du Grand Cactus jusqu’à la dernière seconde dans les coulisses de Forest National. Vous allez découvrir les humoristes dans leur quotidien pendant la préparation de ce show inédit !