Après 8 saisons plus délirantes les unes que les autres, l’équipe du Grand Cactus s’exporte sur la scène de Forest National pour un spectacle inédit avec toute l’équipe et des invités surprises ! Le samedi 6 mai 2023, Jérôme de Warzée et sa bande d’humoristes se produiront sur la scène de la mythique salle bruxelloise pour un événement historique !

Vous n’avez pas encore vos places ? N’hésitez pas à les réserver via le site officiel de Ticketmaster.

En revanche, si vous avez déjà vos places, l’équipe du Grand Cactus vous donne l’opportunité de choisir les personnages cultes de l’émission. Vous souhaitez revoir Kody en JCVD, Damien Gillard en Fabrizio, l’arnaqueur carolo de Tinder, ou encore Martin Chalier en Madame Rigide ? Faites vos propositions en répondant au questionnaire ci-dessous !