Le Grand brûlage du Corbeau aura bien lieu à Charleroi, pour célébrer Mardi gras et faire disparaître les Idées Noires

Pour les plus téméraires et curieux d’en apprendre plus sur le Corbeau, la Maison du Conte de Charleroi invite les familles à découvrir sa légende. Est-il vraiment si mauvais ? Un pan du secret sera dévoilé les 19/02 et 20/02 lors d’après-midi contées, en famille.

Informations pratiques

Eden – Centre Culturel de Charleroi

Boulevard Bertrand 3 – 6000 Charleroi