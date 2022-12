Le Grand blind test de Viva for Life avec Mister Cover est de retour : inscrivez-vous

Le Grand blind test de Viva for Life avec Mister Cover fait son grand retour et aura lieu le mercredi 21 décembre prochain ! Inscrivez-vous dès maintenant.

Le Grand Blind Test de Viva for Life c'est une aventure délirante à vivre en famille ou entre amis depuis chez vous ou sur la place des Trois Fers de Bertrix en compagnie de Marco, Ophélie et Sara ! Une occasion de tester vos connaissances musicales tout en s'amusant et pour une bonne cause.

La soirée sera animée par Fanny Gillard et Michaël Pachen.

A la clé pour le grand gagnant, une croisière Locaboat sur une Pénichette sans permis !

Coût de la participation : 25€, entièrement reversés à Viva for Life.