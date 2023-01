Le Gracq pétitionne pour un meilleur déneigement des voies cyclables

Les chutes de neige de vendredi dernier n’ont pas fini de faire parler d’elles. Ainsi, le Gracq de Liège, le groupe de recherche et d’action des cyclistes au quotidien, vient de lancer une pétition pour que les pistes cyclables et les Ravel ne soient plus les derniers de la liste en matière de déneigement. Plusieurs de ses membres ont constaté que lundi matin, 60 heures après l’arrivée de la neige, certaines voies cyclistes n’étaient toujours pas dégagées à Liège.

" Le déneigement des infrastructures cyclables et des itinéraires piétons comme les Ravel vient en bas de liste. Ce qu’on demande, c’est qu’on revoit cet ordre de priorité. Il est évident qu’il faut dégager les axes principaux pour aller vers les hôpitaux et rendre les transports en commun possible, mais il ne faut pas mettre le vélo en dernière position ", estime Serge Seron, membre du Gracq.

Du côté de la Ville, on le jure, les cyclistes ne sont pas les derniers dans les priorités. Mais il y a des difficultés propres à certaines infrastructures cyclables : " Les pistes cyclables et les corridors vélo appartiennent tout à fait à la voirie. Elles ont bénéficié du même traitement volontariste dès la première heure vendredi. En ce qui concerne les Ravel, ces structures régionales ont été traitées dès lundi mais les recouvrements n’acceptent pas qu’on y passe avec des lames. Ça a donc été bien souvent déneigé à la pelle ou avec des petits "Bobcats". En tout cas, il n’y a pas de priorité entre les catégories d’usagers ", affirme Frédéric Jacquemin, chef de cabinet de l’échevin liégeois des travaux.

Quant aux Ravel, ils dépendent de la Région wallonne où rien n’est prévu pour ce déneigement. En cause, des raisons techniques : " Est-ce que mettre du sel sur le Ravel serait efficace ? On sait que pour que le sel soit efficace il faut que les voitures roulent dessus. Sur un Ravel, où juste quelques vélos passent dessus, si on jette du sel il ne va rien se passer. Les Ravel sont aussi plus petits qu’une route normale, donc il faudrait avoir du matériel spécifique et faire des investissements assez conséquents. Quant aux pistes cyclables, elles sont encore beaucoup moins larges donc ce serait encore une autre problématique ", estime Serge Toussaint, porte-parole du SPW.

Certaines communes se chargent alors de ce déneigement, avec les moyens du bord, et des résultats très divers.