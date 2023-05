Le GRACQ Namur lance un appel à témoignages pour recenser les accidents causés par le revêtement du tunnel de la Confluence

Le petit tunnel à la Confluence à Namur est un lieu emprunté quotidiennement par des centaines de cyclistes et des milliers de piétons. Une configuration particulière semble entraîner de nombreux accidents par temps de pluie : un tournant serré et un revêtement en béton lisse qui s’avère très glissant quand il est mouillé. Françoise Laboureur en a fait les frais la semaine passée. "J’arrivais de Jambes. J’allais très doucement car c’était les congés scolaires et il y avait beaucoup de monde. Le revêtement était bien mouillé. Après le tournant, une personne devant moi a brusquement changé de sens, j’ai freiné un petit coup. Je me suis sentie comme sur une plaque de verglas. Ma roue arrière a glissé et en une demi-seconde j’étais au sol".

Françoise s’en tire avec quelques bleus et parle de sa mésaventure. Rapidement de nombreux témoignages similaires lui reviennent. Elle décide donc d’écrire à la ville et au GRACQ Namur pour demander qu’un aménagement soit réalisé pour sécuriser l’endroit. Le GRACQ, l’association des cyclistes quotidiens, a lancé de son côté un appel à témoignages. "Ici en trois jours, nous avons reçu une dizaine de témoignages de personnes qui sont tombées" détaille Jean-Paul Docq du GRACQ. "Parfois c’est sans conséquence mais il y a également des fractures causées par ces chutes. Il y a vraisemblablement un problème d’adhérence. Il faut agir ou les accidents vont se multiplier".