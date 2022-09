Le Gracq (Cyclistes quotidiens) prévoit des actions pour davantage de sérénité sur la route

Le Groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens (Gracq) mènera du 12 au 25 septembre une trentaine d'actions à Bruxelles et en Wallonie pour sensibiliser automobilistes et cyclistes à divers aspects du code de la route et de la courtoisie, annonce lundi l'association dans un communiqué.

La campagne de "sérénité routière" du Gracq s'organisera autour de trois thématiques. Les bénévoles rappelleront d'une part aux automobilistes comment il convient de dépasser une personne à vélo, insisteront d'autre part sur les règles qui sont d'application dans les rues cyclables et s'adresseront enfin aux cyclistes en leur rappelant les règles élémentaires de courtoisie à adopter lorsqu'ils dépassent des piétons sur les espaces partagés.

"Dépasser un cycliste en voiture n'est pas anodin, cela doit se faire en respectant certaines règles. Dans une rue cyclable, il est par ailleurs formellement interdit de dépasser un vélo", pointe Aurélie Willems, secrétaire générale de l'association. "Ces règles sont explicitées dans le code de la route, mais elles sont visiblement encore méconnues de certains automobilistes. Lorsqu'elles sont appliquées, elles améliorent la sécurité et le sentiment de sécurité sur nos routes, ce qui contribue aussi à convaincre certaines personnes qui jusqu'ici n'osaient pas prendre leur vélo de franchir le pas."

"Il est évidemment primordial que les cyclistes ne reproduisent pas vis-à-vis des piétons les comportements qu'ils ne souhaitent pas subir de la part des automobilistes", poursuit Aurélie Willems. "C'est pourquoi nos bénévoles rappelleront également aux cyclistes l'importance d'adapter leur vitesse et de s'annoncer avant de dépasser un piéton dans les espaces cyclo-piétons."

Lors de la campagne, les bénévoles distribueront des sonnettes aux cyclistes qui n'en seraient pas équipés, des flyers explicatifs, ainsi que des boîtes de chocolat pour rappeler qu'améliorer la sécurité routière apporte aussi plus de sérénité et de douceur sur nos routes.