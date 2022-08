Le GP de Belgique en danger, "Il faut trouver le juste milieu entre les circuits mythiques et ceux 'pour le show'"

Ajouter des destinations, oui. Dénaturer le calendrier, non. "C'est sûr qu'il faut trouver le juste milieu entre les circuits mythiques et les circuits 'pour le show'. Je suis déçu de ne pas avoir un Grand Prix de France en 2023. Monaco et Spa-Francorchamps sont en danger. Ce sont des tracés que j'apprécie énormément. En tant que pilotes, on exprime notre avis mais il existe des enjeux au-delà de notre contrôle. Il faut laisser les décisions à la F1 et à l'organisation. J'espère qu'on arrivera à trouver le juste milieu. Sur cette saison, il n'y a rien à dire. Ca a été un beau calendrier", avoue Gasly.

Spa, un circuit affectionné également par Sebastian Vettel (Aston Martin), un autre ancien champion du monde (comme Hamilton) : "C'est un très long tracé. Ca monte et ça descend, beaucoup plus que ce qu'on peut voir à la télévision. Il faut prendre du temps pour bien comprendre le circuit et trouver le bon rythme entre les virages et les longues lignes droites. Vous êtes sans cesse à la limite de la voiture. Le tracé couvre différents aspects à lui seul."

Le pilote allemand émet, pour conclure, une hypothèse pour l'avenir. "C'est excitant de découvrir des nouveaux circuits. Il y a un équilibre à trouver. Ce sont les fans qui décident car, sans eux, il n'y aurait pas de course. La F1 serait morte très rapidement sinon. Si la F1 est plus populaire, vous pouvez générer plus de revenus, je le comprends bien. Mais l'argent ne fait pas tout. Il y a plusieurs points qui entrent en ligne de compte, le choix n'est pas facile à effectuer. On pourrait peut-être leur demander leur avis. Perdre Spa, ce serait tragique. Pour les fans, pour les pilotes, pour l'histoire de la F1", conclut Vettel à notre micro.