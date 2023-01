Le gouverneur Olivier Schmitz appelle à une culture du risque

Ce vendredi, le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a prononcé son traditionnel discours du nouvel an à l'occasion du conseil provincial. Au centre de son intervention, la culture du risque que les communes et la province sont appelées à développer pour mieux réagir en cas de crises ou de catastrophes.

45% de la population, soit 120.517 Luxembourgeois sont soumis à un risque direct d'inondation. Voilà ce qui est notamment ressorti de la mercuriale du gouverneur Olivier Schmitz. Un chiffre interpellant, d'où l'importance de prévenir les risques d'une situation comparable à celle de juillet 2021. "La Belgique et ses voisins européens ont un grand défaut, c'est que nous n'avons pas cette culture de l'exercice. On a de l'imagination et de la planification, mais ça s'arrête souvent au moment où nous devons accepter de prendre des risques".

En cas d'inondations, certaines communes sont certaines d'être moins touchées, mais pas épargnées pour autant. De fait, le gouverneur appelle la province et les communes à penser une stratégie visant à anticiper les catastrophes et à considérer vraiment les risques, qu'ils soient humains, matériels ou environnementaux. "Pensons déjà aux exercices d'évacuation des écoles ! Cela me paraît tellement indispensable et aujourd'hui, ce n'est pas encore dans notre culture. On les fait parfois en riant, on le fait même pas ou trop vite. Les communes doivent donc s'attendre à ce que je revienne vers elles et que l'on organise ensemble davantage d'exercices dans les années qui viennent, c'est certain".