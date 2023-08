Le gouverneur du Nevada souhaite voir AC/DC jouer lors de la mi-temps du Super Bowl

Le gouverneur du Nevada souhaite que le groupe AC/DC participe au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII l’année prochaine.

L’Allegiant Stadium de Paradise, au Nevada, accueillera la 58e édition du Super Bowl le dimanche 11 février 2024.

Et l’un des poids lourds politiques du Nevada souhaite qu’Angus Young et son groupe fassent trembler les murs du stade lors du traditionnel spectacle de la mi-temps.

Interrogé par le Las Vegas Review-Journal, le gouverneur Joe Lombardo a déclaré : "AC/DC. J’allais le crier. Mais oui, je suis sérieux."

Le hard rock et le metal ont toujours eu relativement peu de place sur l’immense scène du match de la National Football League (NFL). Chaque année, des millions de personnes dans le monde entier assistent à ce spectacle de la mi-temps.

Traditionnellement, ce sont les grandes stars de la pop qui ont cet honneur. Au début de l’année, Rihanna était la tête d’affiche du spectacle et les fans de rock avaient d’ailleurs pu apercevoir guitariste d’Extreme, Nuno Bettencourt, qui jouait aux côtés de la chanteuse.

Le musicien fait partie du groupe de Rihanna depuis plus de dix ans.

Un autre lien entre le hard rock, le metal et le Super Bowl 2023 est apparu lorsque Ozzy Osbourne a eu un rôle dans une publicité télévisée pendant la diffusion du match.

L’annonce de la tête d’affiche du Super Bowl 2024 est attendue dans les semaines à venir.

Peter O’Reilly, vice-président exécutif de la NFL en charge des clubs, a déclaré : "Nous travaillons tout au long de l’année et nous pensons toujours aux talents pour le Super Bowl, car il est évident qu’un spectacle amusant est un élément important."

"Mais il y a aussi d’autres éléments de la semaine, les artistes d’avant-match, l’hymne national, America The Beautiful, Lift Every Voice and Sing."

"Nous considérons le paysage musical dans sa globalité."

La semaine passée, on apprenait que les Killers étaient les favoris des bookmakers pour jouer en tête d’affiche du Super Bowl de l’année prochaine.

Ed Sheeran a déclaré quant à lui qu’il ne souhaitait pas être choisi pour le spectacle de la mi-temps, déclarant que "c’est un truc américain [pour lequel] je n’ai pas d’allure".