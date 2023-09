Le gouverneur de la province de Luxembourg signe une convention avec des vétérinaires urgentistes

Lors de catastrophes comme des inondations, des incendies ou encore des accidents de la route, comment prendre en charge les animaux impactés ?

Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz vient de signer une convention ce mardi avec la cellule VUSC, les vétérinaires - urgentistes secours et catastrophe. Depuis 2019, l'Université de Liège propose une formation spécifique à ce sujet. Une formation unique en Europe.

Ces vétérinaires apportent une expertise immédiate aux pompiers, à la protection civile ou à la police lors de situations urgentes où les animaux sont en danger ou présentent un danger pour d'autres animaux, pour l'homme ou pour l'environnement. Ces vétérinaires sont, par exemple, intervenus lors des terribles inondations de 2021 mais, ce n'est pas tout, ils interviennent aussi pour des urgences individuelles. " Il y a aussi de manière plus quotidienne, les incendies, par exemple, un incendie dans une exploitation agricole avec des vaches ou d’autres animaux. Il y a des accidents sur la voie publique, ça peut être des collisions en chaîne avec des animaux, ou un transporteur d'animaux qui est accidenté, on l'a vécu récemment encore avec un camion qui transportait 200 porcs et qui s'est renversé. Là, c'est comme en gestion de catastrophe humaine, il y a du triage médical à faire, il y a des animaux qui vont survivre, qu'on va évacuer , qu'on va sauver, d'autres qui vont devoir être euthanasiés, … ", explique le Professeur Hugues Guyot, vétérinaire à l'université de Liège.

On compte une vingtaine de vétérinaires urgentistes en Wallonie dont trois en Province de Luxembourg. A noter qu'un appel est lancé aux vétérinaires qui souhaiteraient suivre cette formation. La prochaine démarre en janvier.