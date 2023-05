Le gouverneur d’une banque centrale a avoué qu’il n’a pas vu venir l’inflation car les modèles économiques ne fonctionnent plus !

Mea-culpa extraordinaire ! Le gouverneur de la Banque centrale britannique, qui a été auditionné cette semaine par les parlementaires britanniques, il a dû leur expliquer pourquoi l’inflation en Grande Bretagne est restée plus élevée que sur le continent. Et surtout, il a aussi expliqué à ces députés pourquoi lui et tous ces économistes brillants qui travaillent dans son institution n’ont pas vu venir l’inflation.

J’aimerais tout de même vous rappeler un petit souvenir, celui de la reine d’Angleterre qui nous a quittés il y a quelques mois déjà. Et c’est vrai que lorsque la crise des subprimes a éclaté en 2008, à l’époque, tout le monde a eu peur que le système bancaire n’éclate, ne sombre et que l’économie mondiale ne s’enfonce dans un puits sans fond. lorsque la reine a été invitée à visiter la London School of Economics, l’une des plus prestigieuses universités du monde, réputée notamment par la qualité de ces économistes, la reine a posé une question simple : mais puisqu’il y a autant d’esprits brillants dans cette université, comment se fait-il que les économistes qui sont alignés en rang d’oignons devant elle n’ont pas vu venir cette crise bancaire majeure ? Il y eut un grand silence, tellement la simplicité de la question laissait pantois ses interlocuteurs. Et à l’époque, personne n’avait fait son mea culpa. C’est en gros un remake, des questions de la reine, mais adaptées à la situation actuelle. Sauf qu’ici, et c’est là où c’est extraordinaire, le gouverneur de la Banque centrale britannique a expliqué bien que ces modèles de prévisions étaient ''broken'' cassés...