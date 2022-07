Le gouvernement wallon reconnaîtra la sécheresse comme calamité agricole si la pluie ne revient pas dans les prochains jours

La foire de Libramont ouvre ses portes ce vendredi, l’occasion de faire le point avec le ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus, sur la situation de l’agriculture belge et de ses travailleurs. Depuis la crise en Ukraine et la crise de l’énergie que ce conflit entraîne, la Belgique prend conscience de l’importance de l’autonomie alimentaire. Pour le ministre, "il faut bien avoir à l’esprit que l’agriculture doit à la fois être productive pour nourrir nos concitoyens et être résiliente, tenir compte des enjeux climatiques et générer un revenu qui rémunère légitimement celles et ceux qui prennent des risques pour travailler et produire."

"Il faut pouvoir ici chez nous produire un maximum des matières dont nous avons besoin comme c’est le cas avec les protéines, de manière à importer moins ou plus du tout de l’autre partie du monde et être moins dépendants lorsqu’il y a aujourd’hui des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou des coûts qui explosent."

Et quitte à produire plus, autant produire bien. Prochainement, les autorités lanceront le label "Qualité Plus" pour une qualité différenciée. "Il faut que le consommateur puisse facilement identifier un produit qui a un plus, en termes de rémunération du producteur, de production… A l’instar du label rouge qui existe en France, le but est de donner un écho plus large dans le public. Que le différentiel de ce produit soit valorisé", explique Willy Borsus.