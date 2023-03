Le gouvernement wallon prolonge l’aide au relogement post-inondations de juillet 2021

Le gouvernement wallon a annoncé la prolongation jusqu’au 30 juin 2024 de l’aide au relogement octroyée aux communes à la suite des inondations meurtrières de juillet 2021, en expliquant que plus d’un an et demi après la catastrophe des inondations de juillet 2021, les besoins en relogement des personnes sinistrées sont toujours bien prégnants.

Grâce aux 50 millions d’euros d’aides d’urgence au relogement des sinistrés octroyés à l’initiative du ministre du Logement, Christophe Collignon (PS), de nombreuses communes ont pu entamer des projets de création et rénovation de logements destinés au relogement durable des personnes sinistrées. Ces projets en cours de mise en œuvre, requièrent toutefois un soutien prolongé des aides dont la période d’éligibilité des dépenses arrivait à échéance ce 31 mars, a expliqué le gouvernement dans un communiqué.

"Soucieux de permettre aux communes de mener à bien ces projets, le gouvernement, sur proposition de M. Collignon, a décidé de prolonger l’aide d’urgence au relogement jusqu’au 30 juin 2024", ajoute le texte. "Cette prorogation devrait permettre aux communes de poursuivre sereinement leurs chantiers de création et rénovation de logements afin d’apporter dans les mois à venir de nouvelles solutions de relogement durable pour les citoyens sinistrés", a commenté le ministre du Logement.