Le gouvernement wallon n'investira pas dans NewB : clap de fin "très probable" pour sa licence bancaire

Coup dur pour NewB : la banque coopérative a annoncé ce vendredi que la Région wallonne ne participera pas à sa recapitalisation. Une décision qui empêchera la jeune banque d'atteindre les 40 millions d'euros que lui demandait la Banque nationale de Belgique avant le 30 septembre dernier. "Un investissement de la part des autorités wallonnes constituait une des clés pour pouvoir potentiellement convaincre le régulateur de laisser à NewB son agrément bancaire", rappelle la coopérative dans son communiqué.

Créée en 2011, NewB avait réussi à devenir une banque en 2020, mais peinait encore à recruter : sur les près de 120.000 coopérateurs, seuls 20.000 ont décidé de devenir effectivement clients de la banque. Sans l'apport financier des régions wallonnes et bruxelloises, la banque risquait de perdre son statut. Avec la décision de la Wallonie, à l'issue des discussions budgétaires qui avaient lieu ces dernières semaines, c'est désormais plié : NewB va perdre son statut bancaire et ne pourra plus recruter de clients et proposer de nouveaux produits.

"Il y avait déjà des discussions avec la Banque nationale depuis mercredi, et suite à cette annonce, une des pistes s'éteint d'elle-même", explique une source de NewB, qui estime que la décision revient à la BNB, même si le scénario de la perte de licence bancaire est "très probable".