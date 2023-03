Le gouvernement wallon interdit TikTok sur les appareils professionnels de son personnel

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo l’avait récemment annoncé et c’est désormais officiel : le gouvernement régional interdit préventivement à son personnel l’installation et l’utilisation de l’application TikTok sur les appareils de service fixes et mobiles sur lesquels circulent des informations relatives à l’activité professionnelle ainsi que sur les appareils personnels ayant accès aux réseaux et systèmes internes professionnels.

Cette interdiction s’applique aux membres du gouvernement, au personnel des cabinets ministériels, des services du gouvernement et de certaines unités d’administrations publiques (celles de type 1). Elle sera valable 6 mois et fera ensuite l’objet d’une évaluation en concertation avec le Conseil du Numérique, précise l’exécutif dans un communiqué.

"Le gouvernement entend ainsi garantir la protection des données des utilisateurs, et notamment les informations sensibles et confidentielles relevant de ses compétences", ajoute-t-il. Les publics visés auront jusqu’au 31 mars au plus tard pour se conformer à cette décision.

En parallèle, le gouvernement a décidé de lancer une campagne à destination des administrations publiques wallonnes, des pouvoirs locaux et du secteur privé pour sensibiliser aux risques que représente l’utilisation de TikTok sur un appareil contenant des informations professionnelles.