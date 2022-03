Le gouvernement wallon et les partenaires sociaux et environnementaux s’engagent à relancer ensemble la Wallonie

Les 42 points prioritaires épinglés par le gouvernement wallon et les partenaires sociaux et environnementaux visent aussi à dynamiser les industries wallonnes et le secteur des services.

Pour Olivier de Wasseiges, de l’Union wallonne des entreprises (UWE), il s’agit de "mener une politique industrielle forte". Il épingle des projets en recherche stratégique, en recherche et développement, en innovation et dans "l’industrie 4.0". L’économie circulaire, la décarbonisation et la réduction des émissions de CO2.

300 millions d'euros sont prévus pour la recherche et l’innovation. 120 millions d’euros iront au soutien aux PME, par exemple.

Un objectif que souhaitent aussi atteindre le gouvernement et les partenaires sociaux et environnementaux c’est celui de permettre d’avantage aux entreprises wallonnes, en particulier les PME de décrocher des marchés publics wallons et créer un cercle vertueux de création d'emplois.

La crise du Covid et les conséquences des sanctions vis-à-vis de la Russie suite à la guerre en Ukraine ont mis en évidence la "vulnérabilité et la dépendance" de la Wallonie aux économies extérieures, explique Elio Di Rupo. L’objectif est à présent de "relocaliser une partie de la production industrielle et alimentaire en Europe, pourquoi pas en Wallonie", avance le ministre-président wallon.