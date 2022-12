Le gouvernement wallon confirme le lancement des travaux du nouveau métro de Charleroi

Le gouvernement wallon a confirmé, vendredi, le lancement des travaux de la ligne de métro léger vers le Grand Hôpital de Charleroi. Il a débloqué à cet effet 60 millions d’euros HTVA issus du Plan National pour la Reprise et la Résilience, sous forme de subventions à l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW).

Concrètement, la ligne de Châtelet, présente sur le réseau depuis 1985 mais jamais mise en service, sera constituée de 8 nouvelles stations sur une longueur totale de 5,5 kilomètres. Sa mise en service permettra de desservir des zones densément peuplées avec une fréquence de 7,5 minutes en heures de pointe et de 10 minutes en heures creuses. Le permis a également été déposé et le marché public pour la réalisation des travaux est en cours. Ces travaux devraient se terminer eux aussi vers la mi-2026. "L’amélioration de l’offre en transports en commun est essentielle si l’on veut inciter les Wallons à moins utiliser leur voiture individuelle. Nous investissons massivement et travaillons d’arrache-pied sur l’offre existante, mais aussi à de nouvelles offres. Les travaux subis sur le terrain demandent patience et persévérance, mais d’ici quelques années, les habitants de Charleroi et environs ne pourront plus se rappeler le temps où ils ne se déplaçaient qu’en voiture", a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.